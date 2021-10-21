Судогда, Владимирская область, 21 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Во Владимирской области проводится процессуальная проверка по факту ДТП в Судогодском районе, в котором четыре человека погибли и шесть пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, ДТП произошло 21 октября около 03:30 на 187-м километре трассы М-7 «Волга». Автобус Mercedes, следовавший в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся со стоящим на обочине большегрузом Scania.

В автобусе находились десять человек. Четыре человека, в том числе водитель автобуса, погибли. Шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Органами полиции проводится процессуальная проверка. Её ход находится на контроле прокурора области.