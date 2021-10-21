Баку, 21 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 20 октября выявили 2303 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 12 075 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 507 857 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 480 685 человек, в том числе 1 010 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 20 363 носителя коронавируса.

Всего в стране скончались 6809 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 16 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2102 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 189 тестов. Выздоровевшими медики признали 863 человека. Скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19.