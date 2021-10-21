Чита, 21 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края рассматривают возможность введения каникул с 23 октября. Об этом заявил глава региона Александр Осипов на совещании у полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба губернатора Забайкальского края Александр Осипов

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По словам замруководителя Роспотребнадзора Елены Ежловой, в Забайкалье за последние четыре недели зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 на 40%.

При этом Александр Осипов поставил возможность объявления нерабочих дней в зависимость от принимаемых правительством России мер по компенсации убытков хозяйствующим субъектам.

«Это зависит от того, какие меры поддержки правительство России во исполнение этих решений готово будет реализовать, и насколько безболезненно это будет для экономики, занятости, заработных плат, доходов забайкальцев», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Бурятии уже отказались от введения каникул. Глава республикиАлексей Цыденовзаявил, что принятые ранее превентивные меры привели к улучшению эпидситуации, в связи с чем необходимости в дополнительных нерабочих днях нет.

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