Ижевск, 21 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 октября прививку от коронавируса сделали 453 952 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Dzhmao.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 337 199 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 6073 жителя республики. 822 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 70 509 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 2653 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в республике провели 1 901 735 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 8484 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 6777 исследований.

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