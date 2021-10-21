Ижевск, 21 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 21 октября провели 1 901 735 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Лабораторные исследования на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 8484 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 6777 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября 2020 года — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек. Накануне было зарегистрировано 28 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2587 человек.

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