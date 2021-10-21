Ташкент, , 09:42 — REGNUM В посольстве Узбекистана в Туркмении состоялся брифинг, посвященный предстоящим выборам президента Узбекистана. Об этом 21 октября сообщает МИД Узбекистана.

Узбекистан Arian Zwegers

В мероприятии приняли участия главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в городе Ашхабаде, представители туркменской общественности и СМИ.

На мероприятии сообщалось, что для обеспечения соответствия выборов демократическим нормам и стандартам в республику приглашена Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), а также свыше 400 иностранных наблюдателей.

«Кроме того, для освещения выборов аккредитованы более 200 корреспондентов зарубежных СМИ», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также сообщается, что в целях создания максимально благоприятных условий для соотечественников, пребывающих за рубежом, при дипломатических учреждениях Узбекистана созданы 54 избирательных участка.