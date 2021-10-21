Ижевск, 21 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 28 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались шесть женщин в возрасте от 35 до 66 лет и пять мужчин в возрасте от 65 до 75 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2587 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в регионе выявили 382 новых случая заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 378 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 60 182 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9036 жителей.

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