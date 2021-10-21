Биробиджан, 21 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В двух районах Еврейской автономной области начнёт действовать особой противопожарный режим. Соответствующее решение было принято на совещании с участием заместителя губернатора региона Дмитрия Братыненко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства области.

Лесной пожар

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В регионе зарегистрировано 16 природных пожаров, 12 из них — в Ленинском районе, три — в Октябрьском и один — в Смидовичском.

«На территории лесного фонда сохраняется контролируемая пожароопасная обстановка. Основное количество природных пожаров возникает за пределами лесного фонда. Предлагаю рассмотреть вопрос о введении особого противопожарного режима на территории наиболее «горимых» районов — Ленинского и Октябрьского», — сказал начальник департамента управления лесами правительства ЕАО Алексей Малинников.

По его словам, в районах с высоким уровнем пожарной опасности будут обустраивать минеральные полосы, косить траву на проблемных участках в поселениях, опахивать несанкционированные свалки, проводить отжиги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии в этом году площадь территории, пройденной лесными пожарами, в два раза больше, чем в прошлом. В августе заместитель генпрокурора РФ акцентировал внимание на необходимости уделять пристальное внимание противопожарному обустройству населённых пунктов.