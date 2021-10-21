Джакарта, , 09:39 — REGNUM Участники Альянса Всеиндонезийского студенческого исполнительного совета вышли с демонстрацией в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Протест OpenClipart-Vectors

Демонстрация продолжилась, несмотря на то, что шел сильный дождь.

Участники протеста выразили недовольство семи годами правления президента Джоко Видодо. Участники считают, что за время правления Джоко Видодо мало что изменилось. Ожидается, что акция пройдет одновременно в разных частях Индонезии.

Напомним, 20 октября 2019 года президент Индонезии Джоко Видодо и вице-президент страны Маруф Амин вступили в должности. Это второй президентский срок Джоко Видодо. У власти президент пробудет до 2024 года.