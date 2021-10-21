Ставрополь, 21 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Ставропольском крае продолжается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки обновлен антирекорд по приросту числа носителей коронавируса — выявлено 392 заболевших COVID-19. Общее число граждан, заразившихся коронавирусом за все время пандемии, увеличилось до 93 580 человек. Такие данные привел утром 21 октября в своем Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Не снижается и число случаев летального исхода от новой опасной инфекции. За последний день зафиксировано 34 случая смерти пациентов. Всего от COVID-19 на Ставрополье скончались 3685 жителей.

Сумели справиться с болезнью 73 705 человек, в том числе 272 — за последний день.

Напомним, 20 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Ставропольский край в числе субъектов России с худшей ситуацией по смертности от COVID-19.

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