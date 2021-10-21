Ижевск, 21 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 21 октября выявили 382 новых случая заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 378 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 60 182 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 46 детей в возрасте до 14 лет и 80 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 392 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 48 559 человек. Скончались 2587 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 11 летальных случаев. Накануне скончались 28 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9036 жителей. Из числа получающих лечение 7292 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1690 человек — в состоянии средней степени тяжести, 614 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в медицинские организации Удмуртии госпитализированы с коронавирусом и внебольничной пневмонией 3696 человек. При этом, по данным главы Удмуртии Александра Бречалова, всего в республике развернуто 3980 коек инфекционного профиля. Таким образом, свободными остаются около 7,2% мест в больницах.

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