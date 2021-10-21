Нью-Дели, 21 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В центральном индийском штате Мадхья-Прадеш потерпел крушение учебный самолет ВВС страны. Об этом 21 октября сообщает агентство ANI.

Indiannavy.nic.in Самолеты ВВС Индии

По информации источника, самолет упал в ходе выполнения учебно-боевого полета в районе Бхинд и его пилот получил ранения в результате этого.

Также отмечается, что в настоящее время на месте падения самолета ведет работу специальная комиссия по установлению причин произошедшего. При этом другие подробности инцидента не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что самолёт с хабаровской хоккейной командой «Амур» совершил экстренную посадку в Набережных Челнах.