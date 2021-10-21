Ташкент, 21 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Узбекистане и за рубежом 20 октября завершилось досрочное голосование на выборах президента страны. Об этом сообщает ЦИК республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

В соответствии с избирательным кодексом Узбекистана, досрочное голосование начинается за 10 дней (14 октября) и завершается за 3 дня (20 октября) до даты выборов.

Отмечается, что постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана при дипломатических и других представительствах страны за рубежом организованы 54 участковые избирательные комиссии. В их состав включены главы дипмиссий, сотрудники посольств и генеральных консульств, представительств компании «Uzbekistan Airways» и Агентства по вопросам внешней трудовой миграции, а также активные соотечественники и студенты, обучающиеся в иностранных вузах.

Досрочное голосование состоялось на избирательных участках, созданных при посольствах Узбекистана в Азербайджане, Великобритании, Израиле, Испании, Италии, Казахстане, КНР, Киргизии, России, Республике Корея, ОАЭ, США, Турции, Японии и других странах.