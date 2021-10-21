Уфа, 21 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Два жилых комплекса намерены возвести рядом с парком Якутова в Уфе. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

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Согласно документу, глава администрации Уфы Сергей Греков утвердил проект планировки территории части квартала, ограниченного улицами Революционной, Карла Маркса, Ленина, территорией детской железной дороги, расположенной в парке имени Ивана Якутова в Советском районе города площадью 9,9 га.

«Проектом предусмотрено сохранение существующей застройки, а также размещение двух жилых комплексов различной этажности со сносом складских и хозяйственных объектов общей площадью 1015,6 кв. метров», — говорится в документе.

При этом для обеспечения 2493 жителей проектируемой территории будет необходимо 115 мест в детских садах и 399 мест в школах.

«Учитывая плотность существующей застройки, размещение отдельно стоящих объектов образования в границах квартала не представляется возможным. Потребность населения проектируемой территории местами в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах планируется обеспечить за счёт объектов обслуживания, размещаемых на прилегающих территориях», — указано в документе.