Благовещенск, 21 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Система здравоохранения Амурской области функционирует с максимальной нагрузкой. В регионе развёрнуты 2148 коек для коронавирусных больных, сказал 21 октября во время эфира на своей странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.

(сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency Госпиталь

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По словам главы Приамурья, если создать больше коек, то не хватит врачей, которые должны обслуживать больных. Губернатор особо подчеркнул, что 96% пациентов ковидных госпиталей не привиты от коронавируса. Большинство вакцинированных больных не нуждаются в госпитализации, даже если заражаются инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область попала в число регионов, где заняты более 90% мест в ковидных госпиталях. Всего таких субъектов в России 27.