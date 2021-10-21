Стокгольм, 21 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. По итогам 2021 года на мировом авторынке будет продано 6,4 млн электромобилей, что на 98% больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщают аналитики шведской консалтинговой компании EV-volumes.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

При этом 4 млн из этого будут полностью электрическими моделями, а 2,4 млн — это автомобили, оснащенные гибридной системой (PHEV).

По прогнозу EV-volumes, в эксплуатации на конец 2021 года в мире будут находится свыше 16 миллионов электромобилей.

Доля электрокаров достигла в первом полугодии 2021 года 6,3% среди всех автомобилей, проданных на мировом рынке. Стоит отметить, что в прошлом году их доля составляла всего 3%.

Больше всего доля таких транспортных средств в Европе (Евросоюзе и Великобритании). В общем объёме продаж по итогам шести месяцев текущего года она достигла 14% против 7% в прошлом году.

Напомним, согласно прогнозу консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), продажи электрокаров в России будет расти в среднем на 82% в год.

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