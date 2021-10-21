Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Одностороннее движение вводится на трассе А-149 Адлер — Красная Поляна и Адлер — ГЛК «Альпика Сервис» в Сочи с 22 октября, пока в тестовом режиме, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сочи, Красная поляна

Односторонняя схема движения по участкам км 6 — км 32 обеих дорог начнет действовать с 10:00 часов 22 октября. Движение в направлении поселка Красная Поляна и села Эсто-Садок со стороны центра Адлера на участке с км 6 по км 32 будет осуществляться по двум полосам трассы «Адлер — ГЛК «Альпика-Сервис», а обратно, со стороны этих поселков и горнолыжных объектов, с км 32 по км 6 — по федеральной дороге А-149 Адлер — Красная Поляна. На участках с км 0 по км 6 обоих дорог (транспортная развязка у села Молдовка) и от 32 км в направлении Красной Поляны и Эсто-Садка сохранится действующая схема двухстороннего движения. Как сообщается, в городские маршруты будут внесены соответствующие изменения, транспортная доступность населенных пунктов будет обеспечена.

Решение, уточнили власти, принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения в преддверии осенних каникул и зимнего лыжного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной произошло ДТП — автомобиль, на пассажирском сиденье которого находилась телеведущая Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который затем врезался в микроавтобус. На месте скончался пассажир Volkswagen, два человека были госпитализированы.