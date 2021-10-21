Обнинск, Калужская область, 21 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Житель Обнинска, смертельно избивший 42 — летнего мужчину, судом приговорён к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом 21 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

2 ноября 2020 года в Обнинске подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру 42-летнего местного жителя. Там же находилась знакомая хозяина квартиры. Подсудимый, полагая, что мужчина нанес обиду женщине, жестоко избил его. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему нанесено не менее 41 удара, в том числе по голове. Полученные телесные повреждения явились причиной его смерти.

Приговор суда был вынесен с учетом рецидива преступления. Ранее виновник убийства уже был осужден. Приговор вступил в законную силу.