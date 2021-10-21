Оренбург, 21 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области прогнозируют ухудшение погодных условий. Ожидается мокрый снег и гололедица. Госавтоинспекция региона предупреждает, что непогода может стать причиной ДТП.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снег

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В ведомстве обратили внимание на то, что до 23 октября будет наблюдаться осложнение дорожной обстановки в связи с ухудшением погодных условий. Согласно метеопрогнозу, 21 октября будет ветрено, в западных и центральных районах выпадет мокрый снег, а ночные температуры воздуха опустятся ниже 0 °C.

Дожди и снегопады продолжатся и 22 октября. Отрицательные температуры воздуха прогнозируют ночью на востоке Оренбуржья.

При таких условиях и автовладельцам, и пешеходам следует быть предельно внимательными во избежание ДТП и трагедий.