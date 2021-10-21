Киев, , 09:31 — REGNUM Мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко заявил, что впервые за год провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы, действительно, встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы», — сказал он изданию ZN.

По его словам, встреча состоялась 19 октября в здании офиса президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кличко заявлял, что он не имеет возможности обсудить с офисом президента Украины Владимира Зеленского важные вопросы, требующие совместных решений и касающиеся одного из самых ключевых регионов в стране — украинской столицы, потому что офис главы государства «полностью абстрагировался» от общения с ним.

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