Абакан, 21 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 171 новый носитель коронавируса, выздоровели 347 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в правительстве республики.

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С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 24 295 случаев COVID-19. В настоящее время в республике амбулаторно лечатся 4756 (+272) ковид-пациентов. Лечение в стационарах проходит 1391 (+31) человек. К аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Хакасии было выявлено 165 носителей коронавируса, выздоровели 333 человека.