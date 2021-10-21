Ростов-на-Дону, 21 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. На Ростовской атомной электростанции (АЭС) произошла утечка пара и в настоящее время по этой причине остановлена работа второго энергоблока. Об этом 21 октября рассказал представитель экстренных служб.

ArtemBegotsky Ростовская АЭС

«Из-за утечки пара остановлен и поставлен на ремонт 2-й энергоблок Ростовской АЭС», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал и подчеркнул, что радиационный фон на территории АЭС находится в норме.

При этом он добавил, что остальные три энергоблока станции продолжают работать. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал, что в России по итогам 2021 года будут введены новые генерирующие мощности в сфере электроэнергетики.