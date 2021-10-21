Чита, 21 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Забайкальском крае разработали микрозайм со специальными условиями для предпринимателей, пострадавших в результате ЧС. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

«Микрозайм до 250 тысяч рублей выдаётся без залога под 3,25% годовых. С залогом — до 500 тысяч рублей под 3,25% годовых. Срок предоставления — 36 месяцев», — отметили в правительстве.

По словам начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства минэкономразвития края Натальи Беловой, новая мера поддержки особенно касается тех, чьё имущество пострадало во время наводнения в июле 2021 года.

При этом предприниматели должны обратиться за микрозаймом спустя не более шести месяцев после происшествия.

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