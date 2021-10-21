Чебоксары, 21 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В лесном фонде Чувашии преобладают мягколиственные породы деревьев, в то время как лесопромышленный комплекс нацелен на переработку хвойных пород. И власти предлагают выставлять на аукционы территорию «целого лесничества, не разделяя его на участки». Об этом заявил глава минприроды республики Эмир Бедертдинов на совещании по вопросам развития лесной отрасли, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru Глава минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов

Встреча трёх министров с бизнес-сообществом прошла в Новочебоксарске. Помимо министра природных ресурсов, в ней приняли участие вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов, исполняющий обязанности глава минпромэнерго Александр Кондратьев. Власти поясняют, что за сохранение лесного хозяйства отвечает минприроды, вопросы развития лесной промышленности находятся в ведении минпромэнерго, а меры поддержки малого бизнеса в данной отрасли разрабатывает минэкономразвития.

С основным докладом выступил министр природных ресурсов ЭмирБедертдинов, который подвёл промежуточные итоги освоения лесосечного фонда республики. По его словам, в лесном фонде преобладают мягколиственные породы деревьев, тогда как лесопромышленный комплекс направлен на переработку хвойных пород.

«Недостаток мощностей по глубокой переработке древесины, способных переработать в конкурентоспособную продукцию низкокачественную, лиственную и тонкомерную древесину, а также древесные отходы лесозаготовок и деревообработки, приводит к неосвоению расчётной лесосеки по мягколиственному хозяйству, которое пользуется низким спросом у лесопользователей», — приводят в министерстве слова Эмира Бедертдинова.

Министр констатировал, что имеющиеся производственные мощности работают не в полную силу из-за дефицита хвойных пород и низкого спроса на дровяную древесину.

В связи с этим в минприроды Чувашии предлагают выставлять на аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений «территорию целого лесничества, не разделяя его на участки». Также будущему арендатору рекомендовано организовать производство с предоставлением рабочих мест для выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии идут мероприятия по обработке почвы под лесные культуры, планируемые к посадке в 2022 году. Ранее чувашские власти заявляли, что на 1 января 2021 года лесистость в целом по республике составляет 32,3%. Увеличение произошло за счёт выполненных работ по искусственному лесовосстановлению и мер по содействию естественному возобновлению леса.