Сеул, 21 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В третьем квартале 2021 года в Южной Корее зафиксировали сокращение поголовья домашней птицы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Курица

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец сентября в Южной Корее насчитывалось 70,72 млн кур-несушек, что на 4,2% меньше, по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Поголовье бройлеров также сократилось на 5,1% до 83,69 млн голов, а поголовье уток — на 18,9%, до 7,53 млн голов.

Эксперты отмечают, что после вспышки птичьего гриппа поголовье домашней птицы восстанавливается очень медленно.

Между тем, поголовье мяского крупнорогатого скота, напротив, увеличилось на 4,3%, до 3,58 млн голов, а поголовье свиней — на 0,9%, до 11,46 млн голов.