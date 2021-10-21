В Южной Корее зафиксировали сокращение поголовья домашней птицы
Сеул, 21 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В третьем квартале 2021 года в Южной Корее зафиксировали сокращение поголовья домашней птицы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.
Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец сентября в Южной Корее насчитывалось 70,72 млн кур-несушек, что на 4,2% меньше, по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
Поголовье бройлеров также сократилось на 5,1% до 83,69 млн голов, а поголовье уток — на 18,9%, до 7,53 млн голов.
Эксперты отмечают, что после вспышки птичьего гриппа поголовье домашней птицы восстанавливается очень медленно.
Между тем, поголовье мяского крупнорогатого скота, напротив, увеличилось на 4,3%, до 3,58 млн голов, а поголовье свиней — на 0,9%, до 11,46 млн голов.