Ростов-на-Дону, 21 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Утечка пара зафиксирована на Ростовской АЭС, информация об этом появилась утром 21 октября. Радиационный фон в районе станции в норме.

Rosenergoatom.ru Ростовская АЭС

Из-за утечки остановлен энергоблок №2 Ростовской АЭС, сообщили РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.

Ростовская АЭС входит в число крупнейших предприятий энергетики на Юге России и является самой южной АЭС в России. Станция обеспечивает около 50% производства электроэнергии в Ростовской области.