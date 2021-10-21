Варшава, , 09:23 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в ходе пресс-конференции заявил, что, несмотря на существующий в стране режим социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие граждане пренебрегают его правилами. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За последние сутки по всей Польше полиция выписала около 4 тысяч предупреждений и 1,2 тыс. штрафов. Кто-то был без маски в общественном месте, кто-то не соблюдал социальную дистанцию», — сообщил министр.

В связи с этим, Адам Недзельский не исключил «решительных шагов» по ужесточению ответственности и увеличению штрафов за нарушение ограничений в случае обострения эпидемической ситуации.

«В настоящее время уровень дисциплины, к сожалению, очень низок, и мы работаем над ужесточением ответственности за это», — подчеркнул он.