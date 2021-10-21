Ставрополь, 21 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края намерены привить от коронавируса до середины декабря 2021 года до 954 тыс. жителей. Об этом сообщил в ходе брифинга 20 октября министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

Дарья Драй, ИА REGNUM Вакцинация

«В рамках реализации постановления Роспотребнадзора губернатор поставил задачу в течение двух месяцев провести вакцинацию 954 тыс. жителей Ставропольского края: до 19 ноября — первым компонентом и до 18 декабря — вторым» , — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Исходя из этой задачи в день планируется прививать до 40 тыс. человек. В этих целях будут созданы дополнительные пункты вакцинации, в том числе до 41 вырастет число круглосуточных прививочных пунктов.

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Напомним, в настоящее время на Ставрополье привиты первым компонентом вакцины более 762 тыс. жителей края. На днях краевое управление Роспотребнадзора постановило привить от COVID-19 до 80% работников предприятий ряда отраслей. В случае отказа от вакцинации работодатель имеет право отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы.