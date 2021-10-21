Варшава, 21 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Польша может выйти из состава Евросоюза на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете права ЕС над национальным, заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, на предстоящем саммите ЕС необходимо найти компромиссное решение относительно правового спора между Польшей и сообщества.

«Речь идет о принципиальном вопросе, заключающемся в том, принимает ли ЕС право и независимость правосудия. То, что эта тема до сих пор не обсуждалась, является провалом Европейского совет», — цитирует его издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Если вопрос верховенства закона и норм действия европейского права не решат, то Польша может выйти из Евросоюза «через черный ход», заключил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Европейский суд вынес решение, согласно которому правила назначения в Польше судей не соответствуют демократическим нормам.

После этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий попросил КС Польши проверить законность превосходства европейского права над польским.

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