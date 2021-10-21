Благовещенск, 21 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Амурская область уйдёт на коронавирусные «каникулы». Об этом сообщил 21 октября в прямом эфире Instagram губернатор региона Василий Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, мера мера нужна для того, чтобы разобщить людей и снизить темпы распространения инфекции.

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В период локдауна будут работать торговые центры, но в них будут усилены меры профилактики. Амурчан просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Вакцинируйтесь, других вариантов нет. Задача заключается в том, чтобы привились 80% населения. Пока привиты около 300 000 человек», — отметил также Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября. Ограничение введено в связи с эпидемией коронавируса.