Парадайс, США, 21 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко в составе хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз»

Игра состоялась на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась в пользу гостей со счетом 1:3.

Голами в составе победителей отличились Брэндон Саад (24-я минута), а также российские форварды «блюзменов» Владимир Тарасенко (50-я) и Иван Барбашев (59-я, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Вегаса» стал шведский нападающий Вильям Карлссон (9-я).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин и российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 24 октября примет на своем льду клуб «Лос-Анджелес Кингз», а «Вегас» днем ранее также у себя примет команду «Эдмонтон Ойлерз».