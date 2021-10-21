Пекин, 21 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Компания Chery представила новую спецверсию кроссовера Tiggo 3 под названием Classic Premium Edition, которая получила дизайн, применявшийся до 2019 года. Об этом сообщает издание Sunnews.

Sunnews Chery Tiggo 3 Classic Premium Edition

Стоит отметить, что до 2019 года Chery Tiggo 3 обладал нетипичной для моделей китайской марки внешностью. Затем данный кроссовер получил более крупную радиаторную решетку и иной бампер.

Новая версия отсылает к дизайну, который применялся до 2019 года. При этом стоимость спецверсии не отличается от цен на новые модели.

Моторная линейка новинки состоит из двух бензиновых двигателей. Один мотор SQRE4G15 на 1,5 л имеет мощность 116 л. с. (143 Нм), а второй турбированный агрегат, получивший заводской индекс SQRE4T15C, на 1,5 л выдает 156 л. с.

Напомним, Chery планирует вывести на российский рынок кроссоверы Tiggo 8 Pro в версии Highline.

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