Оренбург, 21 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области зафиксировано 37 неблагополучных очагов по птичьему гриппу. Вспышки произошли в 12 городах и районах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе Управления Россельхознадзора по Оренбуржью.

Куры

Массовое заболевание птицы выявлено в Сорочинске, Оренбурге, также в Красногвардейском, Александровском, Бузулукском, Октябрьском, Сакмарском, Ташлинском, Пономаревском, Светлинском, Соль-Илецком и Илекском районах. Проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации очагов гриппа птиц.

В муниципальных образованиях погибло 1800 голов птицы. Еще 437 птиц пришлось уничтожить из-за неблагополучной ситуации.

Причинами увеличения числа неблагополучных очагов названо сокрытие информации о массовой гибели птицы, приобретение кормов неизвестного происхождения, несоблюдение правил содержания птицы. Нарушители привлечены к административной ответственности.

В Россельхознадзоре отметили, что эпизоотическая ситуация по гриппу птиц на территории России остается напряженной. Сезон миграции перелетных птиц сказался на ее ухудшении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начале октября птичий грипп был выявлен в двух селах региона.