Мюнхен, Германия, 21 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Останки богатого воина, который не пренебрегал уходом за внешностью, обнаружили археологи недалеко от города Нёрдлинген в южной части Германии. Об этом 20 октября сообщает Daily Mail.

Археология

Раскопки проводили ученые из Баварского государственного управления по охране памятников (BLfD). Исследователи установили, что умершему воину было от 40 до 50 лет, он был похоронен в VI веке нашей эры на территории современной Баварии. В могиле были найдены останки лошади, шпоры и куски уздечки, а также оружие: боевой топор, копье, щит и длинный меч. Внимание археологов привлекли богато изукрашенные гребень и ножницы очень тонкой работы.

Необычный гребень выполнен из слоновой кости, на нём искусно вырезаны животные, похожие на антилоп, убегающих от хищников. Такие роскошные предметы были редкостью в VI веке, далеко не каждый мог ими обладать из-за высокой стоимости. Учёные предположили, что гребень и ножницы мужчина при жизни использовал для укладки бороды и, возможно, был кем-то вроде современного хипстера.

В этом же районе была найдена и могила женщины, ей на момент смерти было от 30 до 40 лет. В её могиле тоже были найдены ценные предметы, в том числе ткацкий станок, а также несколько яиц.

Самым интересным предметом из найденных археологами в обнаруженном захоронении оказалась красная чаша, выполненная в средиземноморском стиле. Специалисты заверили, что чаша сохранилась в отличном состоянии. Предполагается, что она была изготовлена на территории современного Туниса. В основании чаши вырезан крест, а по её ободу расположены знаки, напоминающие руны. Археологи предполагают, что это имя владельца чаши, но точнее можно будет установить после тщательного анализа артефакта.

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