Владивосток, 21 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Приморье назревает очередной экологический скандал. Часть ртутного грунта c космодрома «Восточный» Амурской области, которую должны были захоронить в Красноярском крае, привезли в Приморье. Местные жители не довольны и уже выходят на митинги.

Токсичные отходы

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«Новость вызвала широкий общественный резонанс: жители Надеждинского района уже записывают отчаянные обращения президенту страны Владимиру Путину, упомянув в них также губернатора Кожемяко и главу Надеждинского района Абушаева. Даже говорят о стихийном сходе отчаявшихся местных жителей, которые не хотят допустить сжигания отходов 1−2 класса опасности «на своём заднем дворе», — написал телеграм-канал «Дерзкий Владивосток».

Страницы органов власти в соцсетях переполнены гневными комментариями приморцев: люди не верят, что региональные чиновники «ни сном, ни духом» не ведали, какой деятельностью занимается одно из предприятий в ТОР «Надеждинский».

"Сжечь в Надеждинском районе ртутесодержащий грунт из космодрома «Восточный? С самого начала было понятно, что местные жители будут категорически против. Результат — митинг и обращения «наверх», чтобы уже в Москве защитили обитателей Приморья», — поддержал канал «Оффшор ньюс».

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 27 учащихся и семь сотрудников колледжа в городе Мариньяс-сюр-Жаль на юго-западе Франции получили легкое отравление, предположительно вызванное дымом от ракетного топлива.