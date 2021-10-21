Москва, 21 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 21 октября Гидрометцентр.

Галина Жолонковская Ветер

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В столице, а также в Подмосковье, ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Период предупреждения действует до вечера 22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 21 октября синоптики ожидают аномальное потепление.