Кызыл, 21 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Туве за последние сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Кызылский район, где зарегистрировано 17 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Диагноз также подтвердился у жителей городов Кызыл, Ак-Довурак, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Эрзинского и других районов.

«Из 68 заболевших мужчин — 32, женщин — 36. По возрасту: детей до 17 лет — 28, от 18 до 49 лет — 23, от 50 до 64 лет — 13, старше 65 лет — 4», — отметили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 13 155. В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 352 пациента, в том числе 57 детей. В тяжёлом состоянии находятся 70 больных. Занятость коечного фонда составила 77,7%.