Сухум, 21 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. 163 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 20 октября в ходе 541 исследования. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 300 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 57 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 30 361 носителя SARS-CoV-2. Из них 25 117 победили инфекцию. За это время 435 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались. За последние сутки умер один человек.

Днём ранее в республике выявили 226 носителей SARS-CoV-2 в результате 836 исследований. Случаев смерти пациентов с COVID-19 выявлено не было.