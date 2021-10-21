Ставрополь, 21 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Власти Ставрополья увеличат число пунктов вакцинации, где можно будет привиться против коронавируса. Поручение проработать вопрос об этом отдал 20 октября в ходе совещания с правительством губернатор края Владимир Владимиров.

Страница Ирины Строкиновой в Facebook Пункт вакцинации

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По его словам, чтобы снизить нагрузку на медиков, работающих в настоящее время в этих пунктах, нужно увеличить их количество, одновременно таким образом создав комфортные условия для возрастающего потока числа граждан, желающих привиться.

«Нагрузка на медицинскую систему края, на пункты вакцинации может вырасти. К этому нужно быть готовыми. Поручил проработать вопрос об увеличении числа прививочных пунктов, выездных бригад. Важно избежать очередей, создать комфортные условия и для пациентов, и для медиков», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.⠀Всего, по данным губернатора, в настоящее время на Ставрополье работают 200 прививочных пунктов, из них половина — мобильные бригады. Десять из них — круглосуточные. Число привитых первым компонентом вакцины граждан составляет к 21 октября 2021 года 762 379 человек, в том числе 3827 человек — за последние сутки.