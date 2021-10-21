Улан-Удэ, 21 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители завершили поиски 67-летнего жителя Улан-Удэ, который ушёл из дома 28 июля и не вернулся. Его тело найдено на берегу реки Уда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Alava Река Уда. Улан-Удэ

По предварительным данным, на теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти.

Напомним, в августе в пригороде Улан-Удэ нашли тело женщины, личность которой так и не была установлена. Женщина предположительно умерла 4−5 августа.

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