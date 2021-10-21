Уфа, 21 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Врач-рентгенолог, заведующий кабинетом КТ филиала республиканской клинической инфекционной больницы в селе Зубово Кайбышев Ринат Адибович, скончался в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканской клинической инфекционной больницы.

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«Коллектив республиканской клинической инфекционной больницы скорбит о невосполнимой утрате дорогого нам Кайбышева Рината Адибовича, врача-рентгенолога, заведующего кабинетом КТ филиала Республиканской клинической инфекционной больницы КДИЦ с. Зубово. Перестало биться сердце Рината Адибовича», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Ринат Адибович был профессионалом, опытным и знающий врачом, к которому обращались сотни людей за помощью.

«И для всех он находил время, всем помогал. Порядочный, скромный, интеллигентный, отзывчивый, неравнодушный человек, отличный семьянин. Люди его уважали и ценили. Скорбим», — говорится в сообщении.

По информации некоторых СМИ, Ринат Адибович скончался от осложнений коронавирусной инфекции.