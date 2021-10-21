Екатеринбург, 21 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге организуют проверку по факту гибели работника на территории строящегося жилого комплекса, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

УФССП по ЯО Стройка

Мужчина 2000 года рождения погиб в результате падения с 17 этажа строящегося здания. Он выполнял строительные работы по гражданско-правовому договору.

Теперь областной прокуратуре предстоит выявить причины несоблюдения техники безопасности на объекте и определить, кто из сотрудников осуществлял контроль за ее исполнением. В ведомстве отметили, что при наличие оснований будут приняты меры реагирования.

Возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).