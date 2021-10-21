Москва, 21 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Погода в Москве 21 октября окажется аномально тёплой, сообщает центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

По данным синоптиков, ситуацию в Московском регионе определит тёплый сектор атлантического циклона.

«Это значит, что осадки примут незначительный и очаговый характер, что, впрочем, не помешает взрывному росту температуры, которая станет аномально высокой и соответствовать климатическим показателям конца сентября», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, возможен небольшой дождь, порывистый ветер. Воздух прогреется до 13 градусов выше нуля, в Московской области — до 14 градусов.