Москва, 21 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Субсидии на оснащение домохозяйств солнечными батареями могут ввести в России. Об этом пишет 21 октября газета «Известия».

Ирина Юрина ИА REGNUM Солнечная панель

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс рассказал изданию, что в правительстве обсуждают возможность наращивания мощности микрогенерации до 1 ГВт к 2035 году. Целевой показатель будут утверждать в рамках инициативы социально-экономического развития РФ до 2030 года «Чистая энергетика (водород и ВИЭ)».

В министерстве предположили, что речь пойдёт в основном об установке в домах солнечных панелей — самом гибком и простом решении. Пока такие панели есть лишь в сотнях домохозяйств, но можно довести их количество до 100 тыс.

В Ассоциации предприятий солнечной энергетики суммарную мощность микрогенерации, которую Россия достигнет к концу 2021 года, оценили в 23 МВт. Таким образом, для достижения показателя в 1 ГВт нарастить её нужно более чем в 40 раз.

В Минэнерго считают, что для этого следует кратно сократить стоимость решений, которые позволят широко привлечь граждан к микрогенерации. Проще говоря, сделать более доступной установку солнечных батарей.

Госсубсидии при этом не планируются, предполагается, что установка панелей окупится за счёт покрытия собственного потребления электроэнергии и её продажи сбытовым компаниям.

Вместе с тем субсидирование могут рассмотреть в качестве дополнительной стимулирующей меры. Гражданам помогут купить нужное оборудование у отечественных производителей с подтвержденной локализацией, полагают в Минэнерго.

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