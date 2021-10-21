Москва, 21 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Государственное обвинение затребовало приговорить фигурантов уголовного дела о разбойном нападении в отделении банка к длительным срокам заключения — от восьми до 12 лет. Об этом было заявлено в Московском гарнизонном военном суде, где начались прения сторон по делу бывших сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России, сообщает 21 октября газета «Коммерсантъ».

Gorspravka09.ru Суд

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По версии следствия, в 2019 году банда прямо из отделения финансовой организации похитила 136,5 миллиона рублей. Владельцем похищенных денег был признан безработный житель Москвы Александр Ю., заявивший, что одолжил крупную сумму в рублях у знакомых и хотел поменять их на доллары.

Так, сторона обвинения просит суд приговорить двух подозреваемых к восьми годам колонии, а также назначить им штраф в размере 100 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Другим обвиняемым затребовали от десяти до 12 лет колонии, а также крупные штрафы. Также прокурор просит лишить всех воинских званий. Кроме того, с них попросили взыскать в пользу потерпевшего 97 млн рублей.

Ожидается, что приговор будет оглашён не позже ноября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть силовиков — три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы специального назначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ — были задержаны в начале июля в Москве по подозрению в разбое в особо крупном размере.