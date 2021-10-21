Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Поражение санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА с туринской командой «Ювентус» прокомментировал 21 октября главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Rfs.ru Сергей Семак

«Это футбол. Что касается самой игры, то моменты были, хоть и не так много. И у наших ворот, и у ворот «Ювентуса». Они этим воспользовались и реализовали один из своих шансов, а мы — нет. Поэтому и результат такой», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

При этом Семка уточнил, что гол шведского полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски был забит российской команде из-за неправильного расположения защитников «Зенита».

"Никаких неожиданностей в нашей группе не происходит, к сожалению для нас. Будем дальше стараться, посмотрим, появится у нас шанс или нет, чтобы постараться навязать борьбу кому-то из грандов», — отметил главный тренер санкт-петербургского клуба.

Отметим, накануне «Зенит» уступил «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:1.