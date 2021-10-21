Токио, 21 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Студия Atlus представила загружаемый контент «первого дня» к Shin Megami Tensei V, релиз которого которого состоится в день выхода игры. Об этом 21 октября сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики сделали анонс в рамках YouTube-трансляции Shin Megami Tensei V News, напомнив, что релиз игры не за горами, а значит — это последняя передача серии. Дополнения «первого дня» будут называться «Возвращение истинного демона», «Богиня на тренировке», «Ярость королевы» и «Последнее желание доктора».

Напомним, релиз Shin Megami Tensei V состоится 12 ноября 2021 года на портативной консоли Nintendo Switch. Как ранее сообщили разработчики, эта ролевая игра будет представлять собой «гибрид» Shin Megami Tensei III: Nocturne и Shin Megami Tensei IV.