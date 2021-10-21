Астана, 21 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Президент Казахстана заявил о пользе изучения русского языка.

Emails.vlast.kz Касым-Жомарт Токаев

Власти Казахстана не должны препятствовать изучению в школах иностранных языков, в том числе русского языка. Об этом 21 октября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета ассамблеи народа Казахстана.

«Выпускники наших школ должны быть интегрированы в казахстанское общество, они должны быть конкурентоспособными. Для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком. Также желательно владеть русским языком», — сказал Токаев.

Он отметил, что для детей лучше, чтобы они знали больше языков. Президент подчеркнул, что не нужно добиваться, чтобы дети изучали только один язык.

Напомним, что в Казахстане активисты организовали так называемые «языковые патрули». В итоге организаторов патрулей оштрафовали, но пророссийского публициста Ермека Тайчибекова, защитника русского языка и прав русских в Казахстане, осудили на семь лет строгого режима.