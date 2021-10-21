Горно-Алтайск, 21 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались и 61-летняя жительница Горно-Алтайска и жительница Чемальского района 82 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике достигло 429, из которых 381 скончались непосредственно от COVID-19. Ещё 48 носителей умерли от сопутствующих заболеваний.