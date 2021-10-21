Омск, 21 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Омской области продолжается работа над крупными проектами в сфере здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков, выступая 21 октября на заседании областного парламента с докладом об основных направлениях бюджетной и социальной политики региона на 2022 год.

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По его словам, на реализацию нацпроектов в следующем году будет направлено более 19,5 млрд рублей.

Что касается здравоохранения, в 2021 году приобретено 1200 единиц медицинского оборудования. Районные больницы получили 129 медицинских автомобилей. До конца года планируют выполнить капремонт 50 объектов здравоохранения. Также в 2022 году планируют построить 40 ФАПов и 22 врачебные амбулатории в районах.

Из крупных проектов рассматривается частная концессионная инициатива по строительству современного онкоцентра. Он будет включать в себя радиологический центр с тремя каньонами, стационар на 120 коек и поликлинику на 900 помещений в смену.

«Инвестор готов начать строительство этого центра стоимостью более 3,5 млрд рублей уже со следующего года», — отметил Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане (Хакасия) радиологический корпус республиканского онкодиспансера обещают открыть в 2022 году.

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